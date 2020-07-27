Роспотребнадзор оценил ситуацию по COVID-19 на курортах Краснодарского края

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Роспотребнадзор оценил ситуацию по распространению коронавирусной инфекции на российских курортах Черноморско-Азовского побережья, сообщает ТАСС. По данным специалистов, вспышек заболевания не фиксируется.

"Ситуация на курортах стабильная. Органами местного самоуправления контролируется соблюдение масочного режима, до всех организаций, в том числе занятых в курортном бизнесе, доведены соответствующие рекомендации", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что местное отделение регулярно проводит лабораторный контроль качества морской воды на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели. Все курортные организации работают в штатном режиме.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вылет за границу потенциально опасен заражением коронавирусом. Она отметила, что крайне важным остается соблюдение введенных из-за пандемии новых правил. Полноценная жизнь и путешествия возможны, если заботиться о здоровье.