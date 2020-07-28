Россиянам рассказали о правилах въезда в Танзанию и Великобританию

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Памятку для тех, кто собирается отправиться в Танзанию или Великобританию, опубликовала Ассоциация туроператоров России, сообщает RT.

В правилах отмечается, что туристам не требуется иметь с собой справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а перелеты из России возможны только на остров Занзибар. Необходимо заполнить анкету о состоянии своего здоровья на борту самолета. Также там следует указать названия отеля, туристической компании, данные для связи.

Виза выдается на 90 дней, ее можно оформить в аэропорту прилета за 50 евро либо за один день и 60 евро в Москве. По прибытии всем пассажирам измеряют температуру. Если у туриста обнаружат симптомы COVID-19, ему предложат сдать экспресс-тест прямо в аэропорту. Если вирус подтвердится, туриста отправят в госпиталь.

Для туристов из России действует требование о 14-дневной изоляции по прибытии в Великобританию. За 48 часов до прибытия необходимо заполнить специальную форму, где указать паспортные данные, цель и детали поездки, а также место для прохождения самоизоляции.

Ранее россиянам рассказали о правилах въезда в Турцию. Документ с отрицательным результатом теста на коронавирус для въезда в страну не понадобится.