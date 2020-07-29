Россия обсуждает возобновление авиасообщения с Кубой

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Россия обсуждает возможность возобновления авиасообщения с Кубой с 15 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны в Москве.

В переговорах также участвует "Аэрофлот". Сообщается, что техническая сторона вопроса уже улажена. Чартерные авиаперевозчики также готовы возобновить авиасообщение с Гаваной. В настоящий момент ожидается решение российских властей.

"Куба готова принять чартерные рейсы с российскими туристами на своих курортах, включая Варадеро, если туроператоры просят об этом", – заявили в посольстве Кубы в России.

Ранее появилась информация, согласно которой Россия может открыть авиасообщение с Кубой и ОАЭ. До этого в Ассоциации туроператоров РФ заявили, что Гавана готова принимать российских туристов. Сообщалось, что для поездки на Кубу потребуется медицинская страховка, которая покроет расходы на лечение коронавируса. Кроме того, у россиян не потребуют справки об отсутствии COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что с 1 августа из России возобновятся перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Самолеты будут отправляться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.