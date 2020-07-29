В АТОР оценили популярность Танзании у российских туристов

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Танзания, с которой Россия возобновляет авиасообщение, вряд ли когда-нибудь войдет даже в двадцатку самых популярных направлений на туристическом рынке РФ, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Танзания была прорывом прошлого года – туда впервые поставили чартерные рейсы. В прошлом году из примерно шести тысяч российских граждан, побывавших в Танзании, таковы данные за весь 2019 год, пять тысяч отправились на чартерах. Вряд ли эта страна когда-нибудь войдет даже в двадцатку самых популярных направлений на российском рынке", – сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Она подчеркнула, что этому направлению не позволяет стать массовым гостиничная емкость.
22 июля стало известно, что президент Абхазии Аслан Бжания выступил за поэтапное снятие ограничений на пересечение госграницы. В заявлении на сайте кабмина говорилось, что республика готова к этому в любое время.
С 1 августа из России будут восстановлены полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
Россияне, прибывшие в Британию, должны будут в течение двух недель пребывать в режиме самоизоляции. Из турецких городов с 1 августа можно будет направиться только в Стамбул и Анкару, с 10 августа перечень расширят.
В МИД РФ рассчитывают расширить список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, в ближайшие недели. По некоторым данным, на следующем этапе Россия может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы. Источник в туристической отрасли рассказал Москве 24, что в перечне могут также оказаться ОАЭ и Куба.
Страны ЕС открывать границы с Россией не планируют. Ожидается, что вскоре Брюссель обнародует обновленный список государств, в следующий раз его пересмотрят в середине августа.
Первая версия так называемого белого списка была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него включили 14 стран. В середине июля Совет ЕС исключил из него Сербию и Черногорию.
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