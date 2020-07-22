Президент Абхазии готов поэтапно снимать ограничения на границе с РФ

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Президент Абхазии Аслан Бжания проявил инициативу поэтапных снятий ограничений на пересечение госграницы между Россией и Абхазией, сообщает News.ru.

Об этом стало известно из заявления на сайте кабмина республики.

Сообщается, что Абхазия готова к снятию ограничений в любое время. За последние 5 недель там не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом, в связи с этим в республике наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка. Всего за время пандемии в Абхазии COVID-19 заразились 38 человек, один из которых скончался, остальные выздоровели.

"В настоящее время в Москве проходят рабочие встречи министра иностранных дел Абхазии с руководством уполномоченных органов власти России, по итогам которых мы ожидаем в ближайшее время прибытия в Абхазию представителей министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора для выработки механизмов взаимодействия сторон в предотвращении распространения коронавирусной инфекции", – разъясняют в заявлении.

Кроме этого, в Абхазии надеются, что граждане с пониманием воспримут сложившуюся ситуацию.

Ранее стало известно, что Абхазия продлила ограничения на въезд до 28 июля