Turkish Airlines планирует с 1 августа возобновить рейсы из Стамбула и Антальи в Москву

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Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение между Стамбулом, Антальей и Москвой 1 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
По его словам, расписание еще может измениться.
"В пресс-службе управляющей компании авиагавани ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" сообщили, что Turkish Airlines планирует возобновить рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул с 2 августа, а в Анталью – с 10 августа", – рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что Россия рассчитывает расширить список стран, с которыми будет возобновлено авиасообщение, в ближайшие недели. Сейчас ведутся переговоры с рядом государств.
Также поступала информация о том, что Россия на следующем этапе восстановления авиасообщения может вернуть полеты в Южную Корею и на Мальдивы.
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