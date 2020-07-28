Azur Air запустит пять направлений в РФ для пересадок на чартеры в Турцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Авиакомпания Azur Air запустит новые рейсы в Москву сразу из нескольких городов России. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По три раза в неделю самолеты будут следовать в столицу из Новосибирская и Уфы, четыре – из Казани. Кроме того, пять рейсов будут организованы для полетов из Самары, а из Екатеринбурга самолеты компании будут летать ежедневно.
"Расписание рейсов в столицу составлено таким образом, чтобы в первую очередь обеспечить владельцам туристических пакетов с перелетом на базе Azur Аir удобные пересадки на чартерные рейсы авиакомпании в Анталью, Бодрум и Даламан из Международного аэропорта Внуково", – заявили в авиакомпании.
Сообщается, что новое расписание позволит исключить переезды между столичными аэропортами. Оно также будет учитывать запас времени на предполетные процедуры в Москве.
С 10 августа самолеты авиакомпании Azur Air будут следовать в несколько городов Турции из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
С 1 августа РФ возобновляет полеты в Турцию, Танзанию и Великобританию. Они начнут осуществляться из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
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