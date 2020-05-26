Черногория объявила о готовности начать туристический сезон

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Фото: Москва 24/Мария Касатина
Черногория откроет границы для туристов с 1 июня. Посетить страну смогут граждане государств, в которых наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка по COVID-19.
Как сообщает РИА Новости, точные детали новых пограничных правил пока неизвестны. Установлено только, что у гостей Черногории не будут требовать справок об отсутствии коронавируса.
На данный момент в стране готовы принять туристов из Германии, Австрии, Чехии, Венгрии, Польши, Греции, Албании, Словении и Хорватии. К "безопасным" в Черногории готовы отнести страны с показателем 25 заболевших на 100 тысяч жителей.
Внутри Черногории уже работают кафе, рестораны и пляжи. Кроме того, рассматриваются послабления в области работы кинотеатров и театров, а также в отношении спортивных соревнований. В закрытых общественных пространствах пока требуются маски.
В Испании с 1 июля готовы отказаться от обязательного 14-дневного карантина в отношении всех, кто приезжает в страну. О том, что в стране могут начать принимать туристов, заявил премьер-министр Педро Санчес.
Ранее стало известно, что российские туроператоры сдвинут старт летнего сезона по некоторым внутренним направлениям. Причиной данного решения названо то, что субъекты РФ выходят из режима самоизоляции несинхронно.
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