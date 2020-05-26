Туроператоры сдвинут старт летнего сезона в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринарин

Российские туроператоры сдвинут старт летнего сезона по некоторым внутренним направлениям, сообщает News.ru.

Причиной стало то, что регионы страны выходят из режима ограничений не синхронно, либо корректируют озвученные правительством даты.

К примеру, компании Anex Tour и "Интурист" собирались отправлять туристов в Сочи, начиная с 1 июня, однако Anex Tour сдвинула старт программы на 15 июня. В "Интуристе" также будут переносить туры клиентам. Доплачивать туристам не придется.

В компании TUI чартерные рейсы по России начнут летать с 3 июня, но даты будут корректироваться в зависимости от получаемой информации из регионов и исходя из рекомендаций Ростуризма.

Накануне сообщалось, что правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня.

На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли – отелей, курортов, пляжей, круизов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах страны. Он назвал такой отдых более безопасным.

Министр транспорта России Евгений Дитрих ранее говорил, что возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. Страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны, подчеркнул Дитрих.