Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большинство россиян планируют провести свой отдых летом дома или на даче. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилла Родина.

"За рубеж сегодня россияне боятся строить планы. Все планы переориентировались на отдых дома или на даче. Внутренний туризм у нас пока демонстрирует некоторый потенциал", – сказал Родин.

Он подчеркнул, что более 60% россиян планирует провести летний отдых дома, еще порядка 30% горожан проведет его на даче. Около 11% опрошенных планируют отдыхать этим летом в одном из российских городов или селе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать отпуск за рубежом. По его словам, нынешний летний сезон правильнее будет провести в пределах России. Премьер-министр назвал такой отдых более безопасным.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее заявлял, что возобновление международного авиасообщения может произойти в июле этого года. По его утверждению, страны, в которые полетят россияне, должны быть безопасны.

С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.

