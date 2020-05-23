Депутат Святенко рассказала об организации летнего отдыха детей в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутат Московской городской Думы Инна Святенко рассказала об организации летнего отдыха детей в этом году. По ее словам, в нынешней ситуации крайне важно, чтобы дети летом были охвачены организованными формами летнего отдыха.

"Тема очень волнительная, учитывая, что дети уже продолжительное время находятся в домашних условиях, обучаются с использованием дистанционных технологий. Поэтому крайне важно, чтобы как можно больше детей были заняты делом, охвачены организованными формами летнего отдыха. Особенно это касается детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей медицинских работников", – цитирует "Аргументы и факты" слова Святенко.

Она рассказала, что на днях в Совете Федерации прошл заседание на тему оздоровительной кампании 2020 года. Святенко отметила, что в ходе него сенаторы пришли к мнению отодвинуть начало летней оздоровительной кампании на 1 июля. Однако субъекты могут самостоятельно принимать решение о ее начале.

"Важно учитывать мнение Роспотребнадзора при организации детского отдыха, так как главным в этом случае остается безопасность и здоровье наших детей. Также она отметила, что в первую очередь необходимо организовать отдых для детей, которые особенно нуждаются в санаторно-курортном лечении", – отметила депутат.

По ее утверждению, в самих лагерях в профилактических целях отменят родительские дни, а для детей и сотрудников организации предварительно будет проводиться тестирование на COVID-19. Кроме того, передвижение детей будет организовано по "зеленым коридорам" в аэропортах и на вокзалах, чтобы минимизировать контакты с другими людьми.

"Да, конечно, пандемия повлияла на летний отдых детей в столице. Например, в Москве популярная городская программа летнего познавательного отдыха "Московская смена" для детей от 7 до 14 лет на июнь-июль была отменена. Конечно, остается надежда на август, но окончательное решение о проведении смен в августе будет принято позже", – отметила Святенко.

По ее словам, вместо обычных лагерей в городе будут организованы насыщенные онлайн-лагеря "Киберлето-2020" и "Город открытий". Школьников в игровой форме познакомят с перспективными профессиями и современными технологиями. Прием заявок уже открыт на портале mos.ru.

Онлайн-лагерь "Киберлето" ориентирован на ребят в возрасте от 11 до 17 лет. Виртуальный лагерь пройдет в две смены – с 1 по 14 июня и с 15 по 28 июня. Ребята смогут принять участие в мастер-классах, тренингах, вебинарах и киберспортивных турнирах, которые будут проводить опытные специалисты.

Также в лагере школьники смогут проверить свои знания в лингвистике, литературе, истории и географии, сразившись с педагогами школы в турнирах по кибердисциплинам. Кроме того, можно будет потренироваться в решении нестандартных задач на "Математическом батле" или пройти курс "Управление личными финансами".

Впервые лагерь "Киберлето" принял школьников в июле 2019 года. Его участниками стали более 250 учащихся образовательных учреждений. Было организовано пять смен, на которых рассказывали об отдельной кибердисциплине.

