18:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Детские сады в Москве продолжат работать летом в ограниченном режиме. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр города рассказал, что официально детские сады работали на протяжении всех ограничительных мер. В учреждениях организованы маленькие дежурные группы с численностью не более 12 человек, подчеркнул Собянин.
"Если, скажем, неделю тому назад у нас в таких группах было около 2,5 тысячи детей, то сейчас 4,5 тысячи. Надо просто заранее созвониться с детским садом, предупредить о том, что вы будете ребенка оставлять. Я думаю, что они будут в таком же режиме работать все лето", – сказал Собянин.
Ранее сообщалось, что летняя оздоровительная кампания для детей начнется в регионах с 1 июня. При этом в Минпросвещения рекомендовали сократить летние смены в детских лагерях с 21 до 14 дней из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что детям, которые поедут этим летом в оздоровительные лагеря, не придется носить защитные маски, однако контроль за состоянием их здоровья будет усилен. Также, по ее словам, необходимым будет соблюдение мер социальной дистанции.
К открытию в этом году из-за ситуации с COVID-19 готовы порядка 33,4 тысячи организаций отдыха и оздоровления для детей.
Откроются ли этим летом детские лагеря
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: