Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Детские сады в Москве продолжат работать летом в ограниченном режиме. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр города рассказал, что официально детские сады работали на протяжении всех ограничительных мер. В учреждениях организованы маленькие дежурные группы с численностью не более 12 человек, подчеркнул Собянин.

"Если, скажем, неделю тому назад у нас в таких группах было около 2,5 тысячи детей, то сейчас 4,5 тысячи. Надо просто заранее созвониться с детским садом, предупредить о том, что вы будете ребенка оставлять. Я думаю, что они будут в таком же режиме работать все лето", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что летняя оздоровительная кампания для детей начнется в регионах с 1 июня. При этом в Минпросвещения рекомендовали сократить летние смены в детских лагерях с 21 до 14 дней из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что детям, которые поедут этим летом в оздоровительные лагеря, не придется носить защитные маски, однако контроль за состоянием их здоровья будет усилен. Также, по ее словам, необходимым будет соблюдение мер социальной дистанции.

К открытию в этом году из-за ситуации с COVID-19 готовы порядка 33,4 тысячи организаций отдыха и оздоровления для детей.

