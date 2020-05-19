Летние смены в лагерях могут сократить из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней, заявила замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
Министерство рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию в регионах с 1 июля.
"Если мы говорим о начале кампании с 1 июля, мы можем говорить о том, что возможна организация летних смен не в полноценном виде – не 21 день, а, допустим, 14", – объяснила она на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Как передает ТАСС, к открытию в этом году из-за ситуации с коронавирусом готово порядка 33,4 тысячи организаций отдыха и оздоровления для детей. Планировался запуск более 45 тысяч для порядка 7 миллионов детей.
"С учетом сложившейся ситуации готовы будут к открытию в этом году только 33 347 организаций, из них 2 214 стационарных", – уточнила Голубева.
По ее словам, до сентября должно получиться провести четыре таких смены. Вопрос решается министерством совместно с Роспотребнадзором, добавила Голубева.
Детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты на коронавирус. Она также считает, что следует отказаться от "родительских дней", чтобы исключить возможность распространения инфекции.
Для детей, у которых не получится попасть в лагеря отдыха, будут пересмотрены онлайн-смены.
Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что ведомство подготовит рекомендации по организации детского отдыха в лагерях и оздоровительных учреждениях в условиях эпидемиологической обстановки.
Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина считает, что работа детских лагерей в регионах может стать невозможной из-за нехватки медицинского персонала. Она пояснила, что большинство специалистов сейчас задействовано для работы с пациентами с коронавирусом.
В России выявлено 9 263 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 за последние сутки, всего число их достигло 299 941. Выписано 76 130 пациентов, скончались 2 837 человек.
Откроются ли этим летом детские лагеря
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