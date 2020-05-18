Рекомендация заполнять самолеты наполовину приведет к росту цен на билеты – АТОР

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Рекомендации Роспотребнадзора заполнять самолеты не более чем наполовину могут привести к подорожанию авиабилетов, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"На первом этапе восстановления туризма такая мера была бы возможна с учетом четкого указания срока ее действия. Сейчас у нас самолеты зачастую летают с загрузкой даже не 50%, а 30% из-за карантинных ограничений. После снятия карантина загрузка начнет резко расти, и надо понимать, что эта мера может привести к существенному удорожанию авиабилетов", – цитирует его "Интерфакс-Туризм".

Горин добавил, что современные самолеты оборудованы мощнейшими системами фильтрации воздуха, которые почти исключают угрозу заражения во время полета. При этом в аэропортах, по его мнению, людям придется соблюдать социальную дистанцию.

Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации, согласно которым загрузка самолетов не должна будет превышать 50% для обеспечения социальной дистанции. Рассадка пассажиров вблизи друг друга, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места, исключена.

Глава ведомства полагает, что возможность летнего отдыха в России в 2020 году будет зависеть от ситуации с коронавирусом в ближайшие две недели. По ее мнению, на внутренний турсезон пока что можно только надеяться.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова говорила, что после снятия ограничений санаторно-курортные учреждения и коттеджи с отдельным размещением могут открыться первыми внутри страны. Она также упомянула парк-отели и о отелях с отдельно выделенными кухнями, в которых нет необходимости спускаться в общий ресторан.