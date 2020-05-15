Эксперт рассказал о будущем международного туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Ограничения на въезд в другие страны будет постепенно сниматься, заязаявлялвил президент Национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров в эфире ИА "НСН".
По его мнению, если Россия развивает въездной туризм, то не сможет отказаться и от выездного.
"Туризм – это улица с двусторонним движением. И если мы собираемся развивать въездной туризм, мы не можем одновременно отказаться от выездного", – отметил он.
Он также считает, что новый порядок международных связей, о котором ранее заявлял глава МИД Сергей Лавров, не приведет к краху выездного туризма.
Гончаров призвал подождать, как будут дальше развиваться события, в частности, в Европе, которая к 15 июня должна принять решение по открытию границ внутри Евросоюза.
"После этого они будут рассматривать вопрос о въезде туда граждан из других стран, в том числе из России. Когда они откроют свои границы и объявят, когда они готовы принимать туристов и из каких стран, смотря по эпидемиологической обстановке, тогда будет понятно, насколько действия с нашей стороны адекватны, будем ли мы синхронно с ними это все делать или попытаемся задержать на какой-то период", – подчеркнул он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что восстановление мировых связей после пандемии коронавируса займет длительное время, но даже с появлением вакцины такой свободной системы, как прежде, уже не будет.
В Ассоциации туроператоров России ранее прокомментировали, какие меры помощи туристической отрасли наиболее эффективны. Участники рынка таковыми называют ваучеры, которыми компенсируют сорвавшиеся поездки.
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