Туроператоры РФ высоко оценили ваучерную систему возврата туристам – АТОР

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Туроператоры России назвали ваучерную схему возвратов туристам наиболее эффективной мерой по выходу из кризиса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Из мер, которые в этой ситуации уже предложены государством для поддержки туроператоров и ожидают реализации, сегодня наиболее эффективной участники рынка называют внесенный в Госдуму правительством законопроект, которым предусматривается так называемая ваучерная схема возвратов туристам", – заявили в организации.

В АТОР предлагают предоставить туроператорам возможность застраховать ответственность до конца 2021 года. Именно этот фактор считается важным для обеспечения работоспособности схемы.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский заявил, что в организации рассчитывают на возрождение внутреннего туризма после завершения пандемии коронавируса. В частности, с 1 июня курортный сезон готовы открыть в Краснодарском крае.

