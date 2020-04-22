Туроператоры России планируют запуск первых зарубежных туров не ранее августа

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Туроператоры РФ планируют запустить первые после пандемии коронавируса зарубежные туры не ранее 1 августа 2020 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Туры по России доступны к бронированию с вылетом в июне. В компаниях, которые "сделали ставку" на август, объясняют перенос старта программ на более поздний срок решением, основанным на анализе текущей ситуации. Во всех компаниях подчеркивают, что указанные сроки могут измениться в любую минуту.
Из-за пандемии российские туроператоры открыли бронирование туров на зиму раньше обычного. Об открытии туров объявили, в частности, крупные компании Германии, Великобритании, Скандинавии, стран Восточной Европы. Уточняется, что акции на раннее бронирование предлагают практически все компании, работающие на чартерных и регулярных перевозках.
Скидка на проживание по акции раннего бронирования может доходить до 50%. Участники рынка подчеркивают, что такие скидки исходят от отельеров, которые сейчас крайне заинтересованы в своей заполняемости.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что цены на летние путевки будут на уровне 2019 года и даже ниже. Он предположил, что внутренние туры начнут активно приобретать во второй половине июня, когда закончится учеба.
В АТОР заявили, что не рассчитывают на "компенсационную" волну отложенного спроса на путешествия после стабилизации ситуации с коронавирусом. Специалисты полагают, что в первую очередь будет восстанавливаться сектор деловых поездок. При этом различные туроператоры делились своими прогнозами по возобновлению туристического потока.
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