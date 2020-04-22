Туроператоры из-за коронавируса открыли бронь зимних туров раньше обычного

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские туроператоры из-за пандемии коронавируса открыли бронирование туров на зиму раньше обычного. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Задержка со стартом летнего сезона – 2020, введенные по всему миру ограничения на въезд иностранных туристов и прогнозы по отложенному спросу стимулируют туроператоров раньше обычных сроков заниматься планированием зимних программ и лета 2021 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что об открытии туров уже сообщили крупные компании Германии, Великобритании, Скандинавии, стран Восточной Европы, а также Россия. Уточняется, что акции на раннее бронирование предлагают практически все компании, работающие на чартерных и регулярных перевозках.

Многие туроператоры сообщают, что скидка на проживание по акции раннего бронирования может доходить до 50%. Участники рынка подчеркивают, что такие скидки исходят от отельеров, которые сейчас крайне заинтересованы в своей заполняемости.

Ранее сообщалось, что российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри РФ на лето 2020 года. В частности, речь идет о турах в Сочи, Крым, Санкт-Петербург и другие города.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отмечал, что цены на летние путевки будут на уровне 2019 года и даже ниже. Он предположил, что внутренние туры начнут активно приобретать во второй половине июня, когда закончится учеба.

