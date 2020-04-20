Туроператоры начали открывать бронь на внутренние направления на лето

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри РФ на лето 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина.

"Большая вероятность, что внутренние направления откроются первыми, а выездные еще будут закрыты. Очень важно, чтобы не только направления, но и спрос был", – сказал Барзыкин.

Он отметил, что открываются туры в Сочи, Крым, Санкт-Петербург и другие города. По его словам, чартерные программы запланированы крупными туроператорами.

Барзыкин подчеркнул, что цены на летние путевки будут на уровне 2019 года и даже ниже. Он предположил, что внутренние туры начнут активно приобретать во второй половине июня, когда закончится учеба.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что не рассчитывают на "компенсационную" волну отложенного спроса на путешествия после стабилизации ситуации с коронавирусом.

Специалисты прогнозируют, что в первую очередь будет восстанавливаться сектор деловых поездок. При этом различные туроператоры выдвигали свои теории по возобновлению туристического потока. В частности, В TUI полагают, что после самоизоляции стоит ждать интереса туристов прежде всего к краткосрочным поездкам.

Гендиректор туроператора "Русский Экспресс" Тарас Кобищанов считает, что после стабилизации ситуации с коронавирусом спрос будет зависеть от того, какие направления откроются.

