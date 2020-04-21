Эксперты рассказали, от чего зависит открытие международных границ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что говорить об открытии международных границ можно будет только после появления позитивной статистики по снижению распространения эпидемии во всем мире.

Ранее президент Чехии Милош Земан заявил представителям СМИ, что государственные границы, закрытые из-за распространения коронавируса, должны оставаться такими еще год, чтобы предотвратить вторую волну эпидемии.

"Позиция по открытию границ и воздушного сообщения – это должны быть двухсторонние решения. Как России, так и других государств. И в этом вопросе мы будем руководствоваться прежде всего информацией от наших официальных властей, – рассказал Москве 24 Горин и добавил: Прежде чем обсуждать это, должны быть сняты временные ограничения внутри страны".





Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России Касаемо международных путешествий, еще преждевременно строить какие-то прогнозы и планы. Можно будет об этом говорить, только когда будет позитивная статистика по нераспространению эпидемии в дальнейшем. И такие сроки будут где-то через месяц.

В свою очередь, директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов отметил, что точной картины по распространению коронавируса во всех странах мира нет. "Наибольшую опасность представляют те страны, которые заявляют малое количество вспышек. Мы знаем, что ситуация сейчас тяжелая везде. Но есть страны, которые проводят маленькое количество исследований и, может быть, не полностью объективную информацию предоставляют. В отношении этих стран в первую очередь будут обсуждаться меры по причине неясности ситуации", – заявил эксперт в беседе с Москвой 24.





Денис Колбасов директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Ну, например, Северная Корея. Какая ситуация там сейчас – сложно сказать. Я могу только предполагать, что вопросы (об открытии границ. – Прим. ред.) будут разделены на части, ведь есть же какие-то служебные поездки. А вот то, что касается туристического выезда, будут какие-то более длительные меры введены действительно, чтобы не допустить повторения нынешней ситуации.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала непонятными способы воплощения идеи с иммунными паспортами для путешествующих. Об этом сообщает ИА "НСН". Представитель АТОР отметила, что оценить любые нововведения в туристической отрасли невозможно без возобновления авиа- и иных перевозок. Ломидзе обратила внимание на то, что среди потребителей сохраняется желание путешествовать, даже несмотря на ограничения.

20 апреля стало известно, что российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри страны на лето 2020 года. Популярностью пользуются путевки в Сочи, Крым, Санкт-Петербург и ряд других городов.

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