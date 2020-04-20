В АТОР прокомментировали возможное введение иммунных паспортов

16:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе назвала "непонятными" способы воплощения идеи с иммунными паспортами для путешествующих. Об этом сообщает ИА "НСН".
"Это просто идея, и способы ее воплощения совершенно непонятны. Соответственно, и оценивать какие-то перспективы в плане усложнения путешествий сейчас довольно бессмысленно", – заявила специалист.
По словам Ломидзе, вероятна ситуация, при которой путешественнику на момент пересечения границы потребуются документальные подтверждения своего здоровья. Однако любой механизм такого толка несовершенен, а потому нет и гарантий, что человек не заразится внутри страны или по возвращении на родину.
Представитель АТОР также отметила, что оценить любые нововведения в туристической отрасли невозможно без возобновления авиа- и иных перевозок. Ломидзе обратила внимание на то, что среди потребителей сохраняется желание путешествовать, даже несмотря на ограничения.
В понедельник, 20 апреля, стало известно, что российские туроператоры начали открывать бронь туров на поездки внутри страны на лето 2020 года. Популярностью пользуются путевки в Сочи, Крым, Санкт-Петербург и ряд других городов.
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