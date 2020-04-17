Ростуризм начал разрабатывать программу восстановления отрасли

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В Ростуризме приступили к разработке программы восстановления индустрии после нормализации ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. С соответствующим заявлением выступила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, передает РИА Новости.

"Только совместные усилия всех участников туристического рынка будут способствовать выходу из сложившегося кризиса", – заявила Догузова.

По ее словам, в настоящее время обсуждаются меры стимулирования внутреннего и въездного туризма. При этом акцент делается на защите потребителей и соблюдении интересов отрасли в соответствии с действующим законодательством.

Она отметила важность поддержки устойчивого туроператорского бизнеса, основанного на лояльных условиях и высоком клиентском сервисе.

6 апреля российские власти утвердили перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Помимо прочего, в список включили авиаперевозки и деятельность туристических агентств.

Сообщалось, что правительство выделит 3,5 миллиарда рублей для поддержки туризма. Средства пойдут на возмещение стоимости невозвратных билетов и компенсацию расходов на вывоз туристов из-за границы.