Правительство выделит 3,5 млрд рублей для поддержки туризма

Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Российское правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на поддержку туристической отрасли. Средства пойдут на возмещение стоимости невозвратных билетов и компенсацию расходов на вывоз туристов из-за границы. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Субсидия позволит туроператорам компенсировать часть затрат и выполнить обязательства перед туристами за отмененные туры. В ближайшее время Ростуризм начнет сбор заявок от туроператоров на получение этой субсидии", – приводит слова Догузовой Агентство "Москва".
По ее словам, также туристы смогут перенести взносы в фонды персональной ответственности ассоциации "Турпомощь" на следующий год или получить доступ к уже накопленным фондам при условии их пополнения в текущем режиме.
Ранее АТОР попросила предоставить иностранным туристам, которые приобрели визу для въезда в Россию, но не смогли приехать, возможность посетить страну в течение года после завершения пандемии. В организации обратили внимание на то, что 150 тысяч туристов планировали визит в Россию до июля, однако из-за закрытия границ они не смогут осуществить поездку.
Кроме того, стало известно о том, когда российские туристы смогут получить денежную компенсацию за нереализованные путевки. Выплаты осуществят после того, как будет принят закон о дополнительных полномочиях правительства в условиях чрезвычайной ситуации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин окажет поддержку туристической отрасли.
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