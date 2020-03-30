Правительство поддержит транспортную отрасль, общепит и туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство окажет поддержку транспортным компаниям, общепиту и туризму. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", – цитирует ТАСС слова Мишустина.

Он пояснил, что правительство поможет организациям, работающим на авторынке и в авиаотрасли. В частности, помощь будет оказана аэропортам и авиакомпаниям, которые осуществляют вывоз людей из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

По словам Мишустина, на оказание помощи авиаперевозчикам из Резервного фонда выделено 1,5 миллиарда рублей. Премьер-министр добавил, что в настоящий момент также разрабатываются меры поддержки организациям, работающим в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта, туризме, гостиничном бизнесе и предприятиям общественного питания.

Накануне Владимир Путин поручил определить перечень сфер экономики, которые больше всего пострадали из-за коронавируса. Кроме того, будет организован постоянный мониторинг экономической ситуации в стране. Такие поручения президент страны дал по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.

10 марта Сергей Собянин объявил о создании Оперативного штаба для защиты городской экономики, который возглавил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Штаб помогает компаниям договариваться с банками и участвовать в восстановлении цепочек поставок и сбыта.

Мэр столицы подчеркнул, что городские власти следят за ситуацией в секторах бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса. По его словам, удар пришелся в большей мере на общепит, сферу туризма, перевозок.

