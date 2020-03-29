Путин утвердил список поручений в связи с коронавирусом

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент страны поручил правительству начать выплачивать с 1 апреля в течение трех месяцев дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей семья с детьми до трех лет, имеющие право на материнский капитал.

Также Путин поручил определить перечень сфер экономики, которые больше всего пострадали из-за коронавируса. Кроме того, будет организован постоянный мониторинг экономической ситуации в стране.

Путин также призвал продлить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, за исключением НДС. Также будет отсрочена на полгода уплата микропредприятиями страховых взносов в соцфонды.

Глава государства также поручил утвердить к 15 апреля план по кредитованию реального сектора экономики. Полный список поручений опубликован на сайте Кремля.



Конъюнктивит может быть признаком коронавируса

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Это было первое выступление президента страны перед россиянами после выявленных случаев заражения вирусом в стране.

Президент попросил граждан не надеяться на "русское авось", напомнив, что нужно соблюдать правила безопасности. В связи с этим следующую неделю Владимир Путин объявил выходной. Он подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы.

Президент также отметил, что благодаря заранее принятым мерам удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Однако он подчеркнул, что гражданам необходимо проявить дисциплинированность и остаться дома в ближайшие дни.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.

