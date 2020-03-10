В Москве создан Оперативный штаб по экономическим вопросам

14:12
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин объявил о создании Оперативного штаба по экономическим вопросам. Об этом мэр написал на своем персональном сайте.
"Москва является крупнейшим финансовым центром России. Через наш город проходит большая часть внешней торговли страны. Промышленность глубоко интегрирована в мировое разделение труда. Поэтому экономика Москвы вряд ли сможет избежать негативного влияния нестабильности на мировых рынках. В этой связи я принял решение о создании Оперативного штаба правительства Москвы по экономическим вопросам", – заявил мэр.
Собянин напомнил, что экономическая обстановка пока остается благоприятной. В частности, в 2019 году в местную экономику было инвестировано порядка 2,8 триллиона рублей. Активность в данном направлении сохраняется и в 2020 году.
Согласно распоряжению мэра Москвы "Об Оперативном штабе по экономическим вопросам в городе Москве", предписывается проводить мониторинг на городских предприятиях, по необходимости восстанавливать нарушенные цепочки поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, планируется оценить потенциальные проблемы из-за снижения туристической активности в столице.
Ранее сообщалось, что Центробанк планирует анализировать сложившуюся в экономике ситуацию и по надобности подключать дополнительные меры для защиты РФ от внешних шоков. В частности, это касается валютного рынка.
Отрицательная динамика российской валюты связана со снижением цены на нефть. 9 марта падение фьючерсов продемонстрировали марки Brent и WTI. В последний раз такие низкие цены на нефть фиксировались в феврале 2016 года.
Во вторник, 10 марта, стоимость барреля нефти на мировых биржах поднялась на 7 и 4 процента, в зависимости от марки. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, возможно дальнейшее корректирование цены.
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