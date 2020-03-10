Московская биржа уточнила верхнюю границу возможного курса доллара

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Московская биржа перед стартом торгов вторника повысила вернюю границу возможного изменения курса доллара до 75,2125 рубля и евро – до 85,785 рубля.

Накануне Мосбиржа перед торгами повысила верхнюю границу возможного изменения курса доллара до 76,3951 рубля с 70,445 рубля, евро – до 87,3131 рубля с 79,625 рубля.

Резкое падение рубля началось в связи с падением цен на нефть. Утром 9 марта стоимость марки Brent составила 33,94 доллара за баррель, а WTI – 32,48 доллара за баррель. Впоследствии цены опускались еще ниже, тем самым обновляя рекорд падения фьючерсов в феврале 2016 года. Впрочем, стоимость нефти в ночь на 10 марта выросла до 35,85 доллара за баррель.

Причиной снижения цен на "черное золото" стал срыв переговоров между Россией и странами ОПЕК по поводу ограничений на добычу. В связи с этим с 1 апреля снимаются все рамки, наложенные на продажу "черного золота".

В России немедленно отреагировали на падение рубля. Минфин заявил о планах по продаже валюты на рынке с целью недопущения дефицита бюджета. Также Центробанк начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. В Совфеде же сообщили, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы несмотря на падение рубля.