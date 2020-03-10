ЦБ начнет упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке

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Банк России принял решение начать во вторник, 10 марта, упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦБ.

"Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ. Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти", – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников сообщил, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина готовятся изменения в систему управления капитальными вложениями на фоне масштабной волатильности внешних рынков.

По его словам, "на фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение – наряду с важными усилиями коллег из Минфина и ЦБ – приобретают меры, направленные на поддержку спроса".

Цены на нефть упали в связи с "провальными" переговорами стран-участниц ОПЕК+. С 1 апреля будут сняты все ограничения на добычу и экспорт "черного золота". Так, нефть марки Brent утром продавалась по цене в 32,28 долларов за баррель. Фьючерсы WTI остановились на отметке в 28,33 доллара.

Это повлекло за собой падение рубля. Курс доллара составлял 75 рублей, а евро можно было купить за 86 рублей.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович посоветовал не суетиться в период паники. Он отметил, что покупать и продавать валюту надо тогда, когда ситуация на рынке спокойная.

По его словам, сложившаяся на нефтяном рынке ситуация связана с панической реакцией спекулянтов после переговоров ОПЕК+.