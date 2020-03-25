Власти Москвы мониторят ситуацию в наиболее пострадавших от коронавируса секторах бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти следят за ситуацией в секторах бизнеса, наиболее пострадавших из-за коронавируса. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По его словам, удар пришелся в большей мере на общепит, сферу туризма, перевозок.

"Они больше всех сегодня страдают, например, загруженность гостиниц упала до 20%. Конечно, им надо помогать", – подчеркнул глава города.

"Сегодня президент четко сформулировал беспрецедентный комплекс поддержки бизнеса, в том числе кредитных организаций, банков, налоговых органов. Я думаю, эти меры возымеют действие", – считает мэр.

Он уточнил, что откладываются платежи по аренде, земельному и имущественному налогу. Сейчас вводится комплекс мер по региональной поддержке, в случае необходимости будет оказана адресная помощь, добавил Собянин.

Глава города полагает, что предприятия, которые закрылись в Москве из-за коронавируса, после пандемии откроются и будут работать с новой силой. Он назвал такое развитие событий вопросом времени.

"Посмотрите по тому же китайскому опыту. Там было плохо. Они три месяца кувыркались, простите, закрывалось огромное количество предприятий, огромный спад в экономике был. Но вышли из этого, снова все возобновилось, с новой силой", – напомнил Собянин.

17 марта был создан Центр поддержки экономики Москвы. Он оказывает бизнесу необходимую информационную и аналитическую помощь и координирует вопросы, связанные с разработкой новых мер поддержки. Телефон горячей линии +7 (495) 539-59-99, доступен также сайт.

В Оперативном штабе по экономическим вопросам столицы сообщали, что город поддержит компании, зависящие от международных поставок и неспособные из-за распространения коронавируса своевременно исполнить госконтракты.