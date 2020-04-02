АТОР предложила продлить визы туристам, планировавшим поездку в РФ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Ассоциация туроператоров в России направила письма в МИД и ФСБ с просьбой о предоставлении возможности иностранным туристам, которые приобрели визу для въезда в Россию, но не смогли приехать из-за коронавируса, посетить страну в течение года после завершения пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости.
В организации обратили внимание на то, что 150 тысяч туристов планировали визит в Россию до июля 2020 года. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса и закрытием границ они не смогут осуществить поездку. Поэтому возникает проблема потери средств, затраченных на приобретение визы, позволяющей въехать на территорию РФ.
В АТОР подчеркнули, что если не предпринять меры по их поддержке, то необходимость повторного оформления разрешения на въезд заставит иностранных туристов отказаться от путешествия в Россию. Кроме того, в организации указали на опыт зарубежных туроператоров, которые переносят сроки поездок своих клиентов на более поздние даты.
Также в АТОР призвали МИД и ФСБ не отказываться от введения электронных туристических виз с 1 января 2021 года. В организации считают, что данная мера позволит быстрее восстановить отрасль въездного туризма.
Ранее Ростуризм сообщил, что почти все организованные туристы вернулись из других стран в Россию. Почти 160 тысяч человек прибыло на родину с территории 43 иностранных государств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России прилагают все усилия для возвращения граждан на родину.
Кроме того, стало известно о том, когда российские туристы смогут получить денежную компенсацию за нереализованные путевки. Выплаты осуществят после того, как будет принят закон о дополнительных полномочиях правительства в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что кабмин окажет поддержку туристической отрасли.
В связи с угрозой распространения коронавируса Ростуризм призвал граждан временно отказаться от поездок внутри страны.
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