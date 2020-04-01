Почти все организованные туристы вернулись из-за границы в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Почти все организованные туристы вернулись из-за границы в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"К настоящему времени подавляющее большинство российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию РФ", – говорится в сообщении.
За минувшие две недели в страну вернулось около 160 тысяч организованных туристов из 43 стран мира. Большинство россиян прибыли из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции.
В настоящий момент за рубежом остаются 109 человек. Часть из них ожидают вылета из стран, где ограничено авиасообщение, или находятся в круизах, завершающих маршруты в апреле.
При этом в разных странах мира еще остаются самостоятельно организовавшие поездки за рубеж туристы. Их возвращением на родину занимаются Росавиация и МИД России при участии Ростуризма. В частности, в среду авиакомпания Azur Air отправила самолет за россиянами в Бразилию и Перу.
"В связи с этим я хочу выразить слова благодарности туроператорам, авиакомпаниям и экипажам воздушных судов за их профессионализм. Наша отрасль показывает свою эффективность в беспрецедентных условиях, с которыми мир еще не сталкивался. В данный момент мы максимально сосредоточены на мерах поддержки отрасли туризма", – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
В Ростуризме напомнили, что с 19 марта российские туроператоры временно приостановили отправку туристов за пределы РФ. Забронировавшим туры покупателям предлагают перенести бронь на более поздний срок.
Туристам рекомендовано также отложить поездки внутри страны. Догузова попросила серьезно отнестись к данным рекомендациям в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
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