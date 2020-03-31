МИД поручено обеспечить матпомощь застрявшим за рубежом россиянам

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил МИД обеспечить материальную поддержку россиянам, не имеющим возможности вернуться из-за рубежа. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

"Минфину обеспечить выделение МИД бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в РФ, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел также должно предоставить Минкомсвязи, Фонду социального страхования и рабочей группы Государственного совета РФ информацию о российских туристах, которые выразили желание вернуться на родину.

Помимо этого, МИД России, Минтранс и Росавиация должны ежедневно сверять сведения о фактически возвращенных россиянах и о гражданах, которые ранее изъявили желание вернуться в страну.

На прошлой неделе Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей в связи с угрозой распространения нового коронавируса. В Москве были отменены все развлекательные, спортивные и культурные мероприятия. Помимо этого, закрылись все кафе и рестораны.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу из-за ситуации с распространением COVID-19. В частности, мэр распорядился о соблюдении самоизоляции горожанами всех возрастов. Также москвичей обязали соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2337 заболевших в 73 регионах. За сутки выздоровели 55 человек, в том числе 42 в Москве. За весь период выписан 121 человек.

