Захарова рассказала, как МИД возвращает россиян из-за рубежа

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ведомство прилагает все усилия для возвращения россиян на родину, передает ИА "НСН".
"Мы занимаемся разблокированием ситуации по Катару, в частности в рамках рабочей группы решается этот вопрос", – уточнила Захарова.
Она отметила, что условия нахождения в этой стране для россиян сейчас "очень неплохие", добавив, что им предоставляется питание и жилье, в том время как в других странах россияне остались практически на улице.
Захарова добавила, что МИД работает по всем направлениям для скорейшего вывоза россиян в страну. По ее словам, за границей сейчас находится порядка 35 тысяч туристов, которые выявили желание вернуться в страну.
Представитель МИД призвала всех россиян не проявлять излишнюю агрессию и более ответственно подходить к ситуации, не принимая неудобства и ограничения лично на свой счет.
"Нас 147 миллионов, и у каждого своя история. В этой ситуации нужно быть едиными в понимании своих интересов и проблем, а также интересов других. Без этого мы не продвинемся", – заключила Захарова.
Ранее в Ростуризме сообщили, что почти все организованные туристы вернулись из-за границы в Россию. Большинство россиян прибыли из стран Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна и Турции. В настоящий момент за рубежом остаются 109 человек.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило уже 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В России зафиксировано 2777 заболевших в 75 регионах. За сутки выписаны по выздоровлении 69 человек, 45 из которых – в Москве.
Самоизоляция помогает намного уменьшить число зараженных
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