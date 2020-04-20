Новый документ на въезд разработают для туристов после пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возможность введения нового документа на въезд для туристов предложили в Мадридской ассоциации отельеров. Специалисты считают, что после массовых заражений эта мера необходима, как сообщает сайт "Комсомольской правды".

Представители испанской организации изъявили желание создать сертификат "Отели без COVID-19" (COVID-19 Free Hotel). Наличие данного документа должно указывать на то, что среди гостей нет инфицированных. Пока неизвестно, будут ли отели принимать результаты из лабораторий или планируют тестировать постояльцев на месте.

В Великобритании рассматривается схожая мера. Там планируют ввести в обиход "паспорта здоровья". В этих документах должно быть указано наличие у человека антител к коронавирусу. При этом во Всемирной организации здравоохранения называют наличие антител не стопроцентной гарантией, что человек не заразится.

В Госдуме РФ идею введения иммунных паспортов не поддержали. По мнению представителя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Марата Бариева, человек может заразиться уже после получения справки, что сведет меру предосторожности на нет.

