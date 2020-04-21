Премьер Баварии официально подтвердил отмену "Октоберфеста"

10:57
Фото: AP Photo/Matthias Schrader
Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подтвердил, что фестиваль пива "Октоберфест" отменили в этом году из-за коронавируса, сообщает "Газета.ру".
Также отменен Баварский центральный сельскохозяйственный фестиваль, который должен был пройти в это же время.
Зедер подчеркнул, что из-за отмены фестивалей и других народных гуляний для организаторов подготовят большие кредитные программы.
Накануне стало известно, что "Октоберфест", который ежегодно проводится в Мюнхене, отменят в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Согласно последним данным ВОЗ, а Германии число случаев COVID-19 за сутки возросло на 1785, общее число зараженных превышает 143 тысячи, скончалось почти 4,6 тысячи человек.
Вследствие пандемии COVID-19 многие культовые мероприятия переносятся на более поздний срок или отменяются. Так, ранее в Германии приняли решение об отказе от проведения знаменитого рок-фестиваля Rock am Ring.
На осень перенесли российский кинофестиваль "Кинотавр", который должен был состояться с 7 по 14 июня. Из-за пандемии коронавируса отменили и фестиваль музыки и искусств Burning Man, который должен был пройти в пустыне Блэк-Рок в США.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: