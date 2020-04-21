Премьер Баварии официально подтвердил отмену "Октоберфеста"

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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер подтвердил, что фестиваль пива "Октоберфест" отменили в этом году из-за коронавируса, сообщает "Газета.ру".

Также отменен Баварский центральный сельскохозяйственный фестиваль, который должен был пройти в это же время.

Зедер подчеркнул, что из-за отмены фестивалей и других народных гуляний для организаторов подготовят большие кредитные программы.

Накануне стало известно, что "Октоберфест", который ежегодно проводится в Мюнхене, отменят в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Согласно последним данным ВОЗ, а Германии число случаев COVID-19 за сутки возросло на 1785, общее число зараженных превышает 143 тысячи, скончалось почти 4,6 тысячи человек.

Вследствие пандемии COVID-19 многие культовые мероприятия переносятся на более поздний срок или отменяются. Так, ранее в Германии приняли решение об отказе от проведения знаменитого рок-фестиваля Rock am Ring.

На осень перенесли российский кинофестиваль "Кинотавр", который должен был состояться с 7 по 14 июня. Из-за пандемии коронавируса отменили и фестиваль музыки и искусств Burning Man, который должен был пройти в пустыне Блэк-Рок в США.