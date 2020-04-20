Фестиваль "Октоберфест" отменят из-за пандемии коронавируса – СМИ

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Фестиваль пива "Октоберфест", который ежегодно проводится в Мюнхене, отменят в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники.

По сведениям немецкой газеты, об отказе от проведения традиционного мероприятия объявят во вторник утром. С соответствующим заявлением должны выступить премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.

Согласно последним данным ВОЗ, в Германии к настоящему моменту зафиксировали 146 200 случаев заражения коронавирусом. Более 91 тысячи человек вылечилось от COVID-19. Свыше 4,5 тысячи немецких пациентов стали жертвами коронавируса.

Вследствие пандемии COVID-19 многие культовые мероприятия переносятся на более поздний срок или отменяются. Так, ранее в Германии приняли решение об отказе от проведения знаменитого рок-фестиваля Rock am Ring.

На осень перенесли российский кинофестиваль "Кинотавр", который должен был состояться с 7 по 14 июня. Из-за пандемии коронавируса отменили и фестиваль музыки и искусств Burning Man, который должен был пройти в пустыне Блэк-Рок в США.