Американский фестиваль Burning Man отменен из-за COVID-19

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Организаторы американского фестиваля музыки и искусств Burning Man ("Горящий человек") заявили об отмене мероприятия в 2020 году. В качестве причины была названа пандемия коронавируса, сообщает РИА Новости.

"После долгих выслушиваний, дискуссий и тщательного обдумывания мы приняли трудное решение не строить Black Rock City в 2020 году. Учитывая жестокую реальность COVID-19... мы считаем, что это правильное решение", – заявили организаторы.

Деньги за уже купленные билеты участникам вернут. При этом авторы фестиваля попросили гостей пожертвовать стоимость билета или ее часть на поддержку проекта в кризисный момент.

Burning Man – это арт-проект, который стартует ежегодно в первый понедельник августа. Участники строят инсталляции в пустыне Блэк-Рок. Импровизированный город стоит здесь месяц, после чего разбирается. Кульминация фестиваля – сожжение чучела.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в США достигло полумиллиона человек. Накануне стало известно, что в Нью-Йорке создали братскую могилу для жертв COVID-19.

