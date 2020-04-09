В США полиция испугала жителей Луизианы сиреной из фильма ужасов

Жителей штата Луизиана предупредили о комендантском часе сиренами из фильма ужасов

Американская полиция напугала жителей штата Луизиана сиреной из фильма ужасов "Судная ночь", передает телеканал Москва 24.

Таким образом жителям напомнили о введенных в стране ограничениях и призвали не покидать свои квартиры без лишней на то необходимости.

Позже полицейские извинились перед гражданами, добавив, что таким путем просто хотели оповестить о начале комендантского часа, а сигнал сирены был выбран случайно.

В настоящий момент США занимают второе место по числу умерших от коронавируса в мире. За все время от болезни в Штатах скончалось свыше 14,8 тысячи человек. Число зараженных вирусом превышает 432 тысячи человек.

В России за последние сутки зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах страны. Большинство зараженных находятся в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее. В мире инфицировано уже более 1,35 миллиона человек.

