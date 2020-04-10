В Нью-Йорке появилась братская могила для жертв COVID-19

Фото: AP Photo/John Minchillo
В Нью-Йорке беспилотник снял процесс массового захоронения умерших от коронавируса. Видеозапись опубликовало американское издание NowThis.
На кадрах видно, как люди в химзащите опускают десятки одинаковых гробов в братскую могилу. Захоронение появилось на острове Харт рядом с нью-йорским районом Бронкс.
На сегодняшний день от коронавируса умерло более 7 тысяч жителей Нью-Йорка. Число заболевших в штате приблизилось к 160 тысячам человек.
Ранее Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что якобы еще в ноябре прошлого года Белому дому стало известно о коронавирусе нового типа. Президент США заявил, что телеканал ABC, распространивший эту информацию, лжет.