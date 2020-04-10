В Нью-Йорке появилась братская могила для жертв COVID-19

Фото: AP Photo/John Minchillo

В Нью-Йорке беспилотник снял процесс массового захоронения умерших от коронавируса. Видеозапись опубликовало американское издание NowThis.

На кадрах видно, как люди в химзащите опускают десятки одинаковых гробов в братскую могилу. Захоронение появилось на острове Харт рядом с нью-йорским районом Бронкс.

This drone footage captures NYC workers burying bodies in a mass grave on Hart Island, just off the coast of the Bronx. For over a century, the island has served as a potter’s field for deceased with no known next of kin or families unable to pay for funerals. pic.twitter.com/wBVIGlX6aK — NowThis (@nowthisnews) April 9, 2020



На сегодняшний день от коронавируса умерло более 7 тысяч жителей Нью-Йорка. Число заболевших в штате приблизилось к 160 тысячам человек.

Ранее Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что якобы еще в ноябре прошлого года Белому дому стало известно о коронавирусе нового типа. Президент США заявил, что телеканал ABC, распространивший эту информацию, лжет.