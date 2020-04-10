Трамп назвал ложью сообщения о том, что разведка США знала о коронавирусе в ноябре

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Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что якобы еще в ноябре прошлого года Белому дому стало известно о коронавирусе нового типа. Об этом сообщает "Газета.ру".

Трамп заявил, что телеканал ABC, распространивший эту информацию, лжет.

"Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю" – написал американский лидер в Twitter.

Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что американская разведка предупреждала Белый дом о коронавирусе нового типа в китайском Ухане.

Как говорилось в докладе Национального центра медицинской разведки, вирус может угрожать американским военным, дислоцированным в Азии. Информацию передали в администрацию президента США, и в течение всего декабря она обсуждалась на брифингах с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности.

Ранее стало известно, что в США разработали искусственный вирус, который поможет выработать иммунитет против COVID-19. В то же время, по мнению специалистов, говорить о разработке вакцины против коронавируса еще рано.

Для противодействия угрозы распространения COVID-19 Трамп 5 апреля направил военных в Нью-Йорк, где зафиксировано самое большое количество зараженных в стране.