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Общество

15:57

Искусственный вирус для борьбы с COVID-19 разработали в США

за рубежом общество

Фото: ТАСС/AP

Американские ученые разработали новый искусственный вирус. В настоящий момент специалисты со всего мира работают над препаратом, способным победить коронавирус, сообщают "Дни.ру".

Эксперты из США для борьбы с COVID-19 создали искусственный вирус. Он содержит фрагменты S-белка, из которого состоят шипы коронавируса. Известно, что разработка уже была протестирована на крысах.

Лабораторные тесты демонстрируют, что однократная доза вирусной вакцины, которая вводилась через нос, эффективно заставляла инфицированные клетки продуцировать S-белок.

В результате в организме животных препарат вызывал иммунные ответы против этого белка. Однако в научной работе отмечается, что говорить на данном этапе о разработке вакцины против коронавируса рано.

В России зафиксировали более 8,6 тысячи случаев заболевания, из них 1175 – за последние сутки. На Москву приходится 660 новых пациентов, на Подмосковье – 95.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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