Американская разведка предупреждала о коронавирусе еще в ноябре 2019 года

Фото: Москва 24

Американская разведка еще в ноябре 2019 года сообщала о губительных последствиях коронавируса, который тогда был обнаружен в Ухане, сообщает телекомпания ABC.

Такая информация представлена в докладе Национального центра медицинской разведки. В нем описывались последствия, которые следуют за заражением коронавирусом.

Кроме того, авторы доклада предупредили, что вирус может угрожать американским военным, дислоцированным в Азии. Информацию передали в Белый дом, и в течение всего декабря она обсуждалась на брифингах с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности.

Из публикации следует, что США еще в начале распространения коронавируса могли предпринять меры по сдерживанию угрозы.

В настоящее время США лидирует по количеству зараженных COVID-19. Согласно последним данным, на территории страны обнаружили почти 400 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Более 12 тысяч человек стали жертвами COVID-19. Свыше 22 тысяч пациентов смогли излечиться от коронавируса.

Ранее стало известно, что в США разработали искусственный вирус, который поможет выработать иммунитет против COVID-19. В то же время, по мнению специалистов, говорить о разработке вакцины против коронавируса еще рано.

Для противодействия угрозы распространения COVID-19 президент США Дональд Трамп 5 апреля направил военных в Нью-Йорк, где зафиксировано самое большое количество зараженных в стране.