Американская разведка предупреждала о коронавирусе еще в ноябре 2019 года

16:52
Фото: Москва 24
Американская разведка еще в ноябре 2019 года сообщала о губительных последствиях коронавируса, который тогда был обнаружен в Ухане, сообщает телекомпания ABC.
Такая информация представлена в докладе Национального центра медицинской разведки. В нем описывались последствия, которые следуют за заражением коронавирусом.
Кроме того, авторы доклада предупредили, что вирус может угрожать американским военным, дислоцированным в Азии. Информацию передали в Белый дом, и в течение всего декабря она обсуждалась на брифингах с участием высокопоставленных представителей федерального правительства и членов Совета национальной безопасности.
Из публикации следует, что США еще в начале распространения коронавируса могли предпринять меры по сдерживанию угрозы.
В настоящее время США лидирует по количеству зараженных COVID-19. Согласно последним данным, на территории страны обнаружили почти 400 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Более 12 тысяч человек стали жертвами COVID-19. Свыше 22 тысяч пациентов смогли излечиться от коронавируса.
Ранее стало известно, что в США разработали искусственный вирус, который поможет выработать иммунитет против COVID-19. В то же время, по мнению специалистов, говорить о разработке вакцины против коронавируса еще рано.
Для противодействия угрозы распространения COVID-19 президент США Дональд Трамп 5 апреля направил военных в Нью-Йорк, где зафиксировано самое большое количество зараженных в стране.
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