Собаку стали использовать как курьера в США

В США собаку стали использовать как курьера

Владельцы одного из алкогольных магазинов в США привлекли свою собаку к работе, передает телеканал Москва 24.

Немецкий боксер занял должность курьера. На пса по кличке Сода Пуп надели сумку-жилет, рассчитанную на две бутылки.

Вместе с собакой ходит сопровождающий, который следит, чтобы четвероногого курьера не подкармливали на работе.

Президент Союза кинологических организаций, ветеринар Владимир Уражевский посоветовал гулять с собаками рано утром или поздно вечером в период самоизоляции. Он не рекомендует использовать для игр игрушки и палки, найденные на улице. Также эксперт посоветовал не давать посторонним гладить вашего питомца.