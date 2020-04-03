Москва онлайн: как ухаживать за собакой во время самоизоляции

Фото: Наталья Малышева

Время самоизоляции – испытание не только для людей, которые привыкли к активному образу жизни, но и для собак. 6 апреля Москва онлайн покажет встречу с кинологом, зоопсихологом и инструктором-дрессировщиком Анной Климовой. Она расскажет:



как постоянное нахождение хозяев дома влияет на собак;

что делать, чтобы питомец пережил время самоизоляции легко, без болезней и тоски.

Речь пойдет не только о собаках, но и о кошках, и других животных.

Смотрите трансляцию 6 апреля в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.