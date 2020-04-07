Желающих покинуть США россиян не набралось на один рейс

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Заявок от россиян пока недостаточно даже для выполнения одного рейса из США, хотя межведомственная комиссия при Росавиации готова возобновить вывоз граждан оттуда. Об этом говорится в комментарии посла России в США Анатолия Антонова на странице дипмиссии в Facebook.
По его словам, нужно выяснить, сколько россиян в действительно планируют вернуться на родину. Каждому соотечественнику, желающему сделать это, следует зарегистрироваться на портале "Госуслуги".
РФ приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну с 4 апреля. Это было сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
6 апреля стало известно, что Россия возобновила рейсы, которыми будут вывозить граждан страны из других государств. В Оперштабе объяснили, что для вывоза на территорию РФ будет сформирован специальный график. Тем, кто остался за границей, предоставят необходимую социальную помощь.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал подавать заявления на вывозные рейсы только тех, кто действительно намерен ими воспользоваться. Он подчеркнул, что Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран.
В правительстве утвердили порядок оказания помощи гражданам России, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину из-за ситуации с пандемией. Министерству иностранных дел на это выделили 500 миллионов рублей. Помимо этого, власти продлят срок действия виз иностранцам, оставшимся в стране.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,21 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 67,6 тысячи человек скончалось. В России за последние сутки подтвердили 954 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас в стране насчитывается свыше 6,3 тысячи инфицированных граждан.
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