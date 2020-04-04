Кабмин утвердил порядок оказания помощи оставшимся за границей россиянам

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В правительстве утвердили порядок оказания помощи гражданам России, которые находятся за границей и не имеют возможности вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
Выделенные кабмином средства пойдут на оказание социальной поддержки россиянам, остающимся за рубежом, информирует ТАСС.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, деньги уже поступили на счет ведомства. Таким образом, первые обращения, поступившие от россиян, уже находятся в процессе обработки.
Отмечается, что выплаты поступят нуждающимся в ближайшее время.
Также Захарова добавила, что работа по формированию графика прилета россиян будет возобновлена в понедельник, 6 апреля.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия не прекращает вывоз своих граждан из-за рубежа, но взяла временный тайм-аут на выходные. По ее словам, перерыв необходим для формирования списков.
РФ приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну с 4 апреля. Это было сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В Оперштабе заявили, что для вывоза россиян на территорию РФ будет сформирован специальный график. Тем же, кто остался за границей, предоставят необходимую социальную помощь. На поддержку граждан правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.
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