Россия не останавливает вывоз граждан из-за рубежа – Голикова

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Россия не прекращает вывоз своих граждан из-за рубежа, но взяла временный тайм-аут на выходные, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, небольшой перерыв необходим для формирования списков.

"Временная приостановка вывоза россиян из других стран нужна для четкого понимания, кто и куда прилетит", – приводит слова Голиковой ТАСС.

РФ приостановила международные рейсы по вывозу россиян в страну с 4 апреля. Это было сделано для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Оперштабе заявили, что для вывоза россиян на территорию РФ будет сформирован специальный график. Тем же, кто остался за границей, предоставят необходимую социальную помощь. На поддержку граждан правительство выделило министерству иностранных дел 500 миллионов рублей.

Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные рейсы в другие страны из-за распространения коронавирусной инфекции. В число разрешенных полетов вошли вывозные рейсы для граждан РФ из-за рубежа, а также спецвылеты с почтовыми, санитарными, гуманитарными и рядом иных грузов.

Впоследствии, 31 марта, правительство ограничило до 500 человек количество россиян, которые могут въехать в страну за сутки. Данное ограничение касалось Москвы, а в регионах установили более низкую планку – 200 человек.