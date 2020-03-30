РФ ограничит количество возвращающихся из-за рубежа граждан – СМИ

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РФ ограничит количество вывозных чартерных рейсов и число приезжих в сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника информагентства, руководитель министерства транспорта РФ Евгений Дитрих объявил о сокращении числа рейсов для вывоза россиян из-за рубежа со вторника, 31 марта. Количество пассажиров, которые одновременно смогут приехать в РФ, ограничат 500 людьми.

Также сообщается, что принимать самолеты разрешат только аэропорту Шереметьево в Москве.

27 марта сообщалось, что на Едином портале госуслуг запустили сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса.

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Чкаловский с 30 марта ввели специальную разметку, благодаря которой пассажиры смогут соблюдать дистанцию. Расстояние должно сохраняться на уровне не менее 1 метра.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин распорядился с 30 марта полностью закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на границе России, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

За последние сутки в России зафиксировали еще 303 случая заражения коронавирусом в 35 регионах. 212 из них приходится на Москву. Таким образом, на территории РФ всего зарегистрировано 1836 человек, инфицированных COVID-19.

