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Общество

09:59

Разметку для дистанцирования пассажиров ввели в столичных аэропортах

общество безопасность

Фото: vk.com/stopcoronavirusrf

В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Чкаловский ввели специальную разметку, благодаря которой пассажиры смогут соблюдать дистанцию. Об этом говорится в соцсети "ВКонтакте" в аккаунте сайта "СтопКоронавирус.РФ".

"В связи с возвращением из-за рубежа большого количества наших соотечественников для ускорения процесса прохождения санитарно-карантинного контроля, но с требованием соблюдения всех правил санитарной безопасности нанесены специальные метки для соблюдения расстояния между людьми больше 1 метра", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что процедуру анкетирования граждан ускорили.

Ранее москвичей обязали соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Отмечается, что в магазинах, аптеках и любых других организациях, в которых находятся или работают люди, должна быть нанесена специальная разметка и установлен режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории.

В воскресенье, 29 марта, Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу.

Из квартиры можно уходить только в случаях обращения за экстренной медпомощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу (если это обязатеольно). Также выйти из дома можно, чтобы совершить покупки в магазине или аптеке. Разрешается выгул питомцев на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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