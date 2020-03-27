Минкомсвязь запустила сервис по оказанию помощи россиянам для возвращения домой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Едином портале госуслуг запустили сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Граждане смогут запросить помощь в организации возвращения на родину. Их запрос и контактные данные будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД России.
Также запущен отдельный тематический раздел с информацией по коронавирусу: симптомами, оперативными данными по распространению заболевания, необходимыми телефонами и инструкциями.
На портале появился и каталог онлайн-сервисов ведущих поставщиков, которые сделали их бесплатными для россиян, перешедших на режим самоизоляции.
МИД РФ призвал россиян, испытывающих сложности с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусом, незамедлительно передать свои данные в загранучреждения России.
В настоящий момент организуется эвакуация россиян с территорий иностранных государств.
В мире, по данным ВОЗ, зараженных коронавирусом насчитывается более 460 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.
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